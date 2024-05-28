Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber’e konuştu: Katliamda Batı’nın da Batı’lı ülkelerin de iş birliği var

"BATI'NIN AHLAKİYETTEN YOKSUN OLDUĞUNU İSPAT EDİYOR"

Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.