Haberler Gündem Haberleri Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var
Giriş Tarihi: 28.5.2024 13:09 Son Güncelleme: 28.5.2024 13:10

Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var

Katil İsrail’in Gazze’ye saldırıları esnasında bölgede gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması yasaklanan Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gazze’de yaşanan soykırımı gördüğünü ve Batı’nın ahlakiyetten yoksun olduğunu söyleyen Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.

Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber’e konuştu: Katliamda Batı’nın da Batı’lı ülkelerin de iş birliği var

Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturmasında Gazze'de gördüklerini aktarması üzerine Schengen vizesinin iptal edilmesini değerlendirdi.

"BATI'NIN AHLAKİYETTEN YOKSUN OLDUĞUNU İSPAT EDİYOR"

Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.

"KATLİAMDA BATILI ÜLKELERİN DE İŞ BİRLİĞİ VAR"

Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın, Batılı üniversitelerde Filistin'i savunduğu için görevlerinden edilen akademisyenleri ve öğrencileri Türk üniversitelerine davet etmesini ise "Türkiye'deki dayanışmanın bir göstergesi" olarak yorumladı.

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Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber'e konuştu: Katliamda Batı'nın da Batı'lı ülkelerin de iş birliği var
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