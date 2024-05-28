Glasgow Üniversitesi Rektörü Sittah A Haber’e konuştu: Katliamda Batı’nın da Batı’lı ülkelerin de iş birliği var

Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturmasında Gazze'de gördüklerini aktarması üzerine Schengen vizesinin iptal edilmesini değerlendirdi.
"BATI'NIN AHLAKİYETTEN YOKSUN OLDUĞUNU İSPAT EDİYOR"
Sittah, "Oradaki olan biten büyük bir soykırım yaşandığını dünyanın bilmesi istenmiyor biz çünkü orada bu yaşanan acıyı yaşanan soykırımı görenlerden birisiyiz. Batı'nın ahlakiyetten yoksun olduğunu ispat ediyor." ifadelerini kullandı.
"KATLİAMDA BATILI ÜLKELERİN DE İŞ BİRLİĞİ VAR"
Sittah, "Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda Batı'lı ülkelerin de iş birliği var" dedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın, Batılı üniversitelerde Filistin'i savunduğu için görevlerinden edilen akademisyenleri ve öğrencileri Türk üniversitelerine davet etmesini ise "Türkiye'deki dayanışmanın bir göstergesi" olarak yorumladı.