İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ Terör Örgütüne bağlı illegal Mescid/Medrese olarak faaliyet gösteren, örgütün faaliyette olduğu ülkelere eleman aktarımı, taban kazanma ve örgütsel propaganda yapmak amaçlı sosyal medyadan paylaşım yapan ayrıca müzahir ailelere yardımda bulunan şüpheliler tespit edildi.

14 GÖZALTI

Tespit edilen 17 şüpheliye yönelik İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.