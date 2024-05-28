Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:İman ve inanç ile çelikleşen, tehdit karşısında çelişkiye düşmeyen, haklı mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak unvanı kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Onlar tadımlık heveslerin değil doyumluk hevesler peşinden gidenlerdir. Onlar minnet etmeden yaşadı, boyun eğmeden var oldu.Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu dönemde ülkücülüğü meslek edinenlerin kirli oyununu bozuyoruz.İçimizi karıştırmaya çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Elinde ülkücü kanı taşıyanlarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, hazır olduğumuzu söylüyorum.Varsa ellerinde bilgi belgeleri adli makamlara sunmalarını ilan ediyorum. Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz.Komünist taktiklerin davamız etrafında hesap mayınları yakında faillerini patlatacaktır. Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyoruz.Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak maksadı ile bir senaryoyla üzerimize gelenleri, yumuşak karnımızı yoklayanları, dış bağlantılı ajanlarla taşeronluk yapanları karşılayıp paramparça etmek nimet borcumuzdur.Yurtiçinden veya yurtdışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayâsız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.