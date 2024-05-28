Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

KIRMIZI KİTAP

MGK toplantısında 5 yılda bir revize edilen ve "devletin gizli anayasası" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin esasların ele alınması bekleniyor.

"Türkiye Yüzyılı" felsefesini ana eksene alacak belgeye, çok kutupluluk, yeni denge arayışları, dünyadaki belirsizlikler ile bölgesel konular yansıyacak.

Ayrıca dünyada hızlı değişen dengeler göz önünde bulundurularak, Türkiye'ye yönelik tehdit, risk ve fırsatların değerlendirildiği belgenin iki yılda bir gözden geçirilmesi önerisi sunulacak.

FETÖVARİ KUMPAS

Kamuoyunda FETÖVARİ kumpas olarak bilenen Ayhan Bora Kaplan suç örgütünden hareketle devletin birlik ve bütünlüğüne kastetmeye çalışan illegal yapılarla mücadelenin de MGK gündeminde yer alması öngörülüyor.

Ukrayna savaşı ve Kafkasya'daki son durum ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularının da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.