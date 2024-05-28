Ölüm villalarında sondaj oyunu

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye tanık ifadeleri damga vurdu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız villalara göz yumduğu ortaya çıktı. Mühendislik şirketi sahiplerinden Coşkun O. 'tanık' olarak verdiği ifadede, her villa için 3 sondaj yapması gerektiğini söylediği Gül Yapı'nın sahibi olan Ali Gül ve mimarından, "Bir ayda ruhsat, izin, zemin etüdü her şey bitecek.Villa başına bir sondaj yap geç. Ben usulüne uygun imzalatırım merak etme" cevabını aldığını aktardı. Bir diğer tanık jeofizik mühendisi Sinan F. ise CHP'li belediyede zemin etüt ve uygulama kontrol mühendisi olan Ömer Faruk Apaydın'la anlaşan jeoloji mühendislerinin 20 metre sondaj vurmak yerine, 2-3 metre kazık çakarak sanki 10-20 metreye inmiş gibi rapor yazıp inşaata başladıklarını dile getirdi.