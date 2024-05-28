Onaylanan müfredata kademeli geçilecek

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak hazırlanan yeni müfredat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Bakanlık, onaylanan müfredata ilişkin bilgilendirme yaptı.Süreç içinde ders programlarının 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunulduğu hatırlatılarak 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu süreçte 67 bin 284 görüş ve öneri iletildiği bilgisi paylaşıldı. Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayına sunulan müfredat taslağı için çeşitli kesimlerden 28 bin 419 görüş alındı.Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58'i öğretmenlerden, yüzde 42'si ise diğer paydaşlardan geldi.Yeni müfredata ilişkin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programı, 16-22 Mayıs'ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Görüşülen bu yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.Böylece, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", tüm aşamalardan geçerek "https://mufredat.meb. gov.tr" adresi üzerinden erişime açıldı.Yeni müfredat, gelecek eğitim- öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.