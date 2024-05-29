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Giriş Tarihi: 29.5.2024 10:41

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında DEAŞ bağlantılı oldukları değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü iş birliğiyle geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, bir dönem DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamındaki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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