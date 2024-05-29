AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Meclis'te Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'yle ilgili yaptığı konuşmada diplomaside sert gücün önemine vurgu yaptı. Bunun ancak güçlü bir liderlikle, güçlü bir Dış İşleriyle sağlanacağına dikkat çeken Kaynak Türkiye'nin tarihinde zulüm yapmadığını kaydetti. Kaynak "Biz hiç kimseye zulmetmedik, emin olun. Eğer biz zulmetseydik bugün Sırpça konuşan kimse kalmazdı, eğer biz zulüm etseydik Rumca konuşan hiç kimse kalmazdı. Biz yeryüzünde adaletin temsilcisiyiz, Türkiye her zaman öyle oldu." dedi.

AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak'tan DEM partilileri rahatsız eden konuşma

DEM'E DERS GİBİ CEVAP

Kaynak'ın sözlerinden rahatsız olan DEM Partililer ise konuşmayı sabote etmeye kalkışarak Kaynak'ın sözünü kesmeye çalıştı. Konuşmasının devamında DEM Partilere seslenen Kaynak "Biz Kürtlerle bin yıldır birlikte yaşıyoruz, bizim hiçbir derdimiz olmadı sizler gelene kadar. Biz büyümeye devam etmek zorundayız, Türkiye Cumhuriyeti büyümeye devam etmek zorunda. Bunun için de bizim her türlü güce ihtiyacımız var. Bilgiye ihtiyacımız var, bunun devamına ihtiyacımız var." sözleriyle konuşmasını bitirdi.