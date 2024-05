Bilal Erdoğan: "Binlerce çocuk, Etnospor festivalinde kendi geleneklerini keşfetme imkanı buluyor"

Bilal Erdoğan, festivalin en güzel tarafının çocuklar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Binlerce çocuk, bu festivalde kendi geleneklerini keşfetme imkanı buluyor. Geleneksel oyunlar oynayan çocuklar, ok atmanın, at binmenin keyfini yaşıyor. Bu yıl da festival alanımızda çocuklarımız için özel etkinliklerimiz olacak. Çocuklar bir yandan geleneksel oyunlarla eğlenirken, onlara özel hazırlanmış sanat atölyelerinde de birbirinden güzel etkinliklere katılabilecek. Biz bu festivale 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Biz dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun oynama hakkı olduğunu savunuyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'den Refah'a yapmış olduğu çocuk katliamları asla kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen, 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların yaşama ve gelişme hakkı çerçevesinde imzalanmıştır. İsrail, katliamlara imza atarak bu anlaşmayı çok defa ihlal etmiş, yüz binlerce masumun canını hiçe sayarak her türlü kuralı ve en önemlisi bütün insanlığı hiçe saymıştır. Biz çocukların güldüğü, doyasıya oyunlar oynadığı bir dünyayı savunmaya devam edeceğiz. Festivalimiz, çocukların güldüğü, oyunlar oynadığı bir festival olacak."



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliğin çok özel olduğunu vurgulayarak, "6. Etnospor Kültür Festivali, gelenekle geleceği birleştiren önemli bir organizasyon. Türkiye'nin spor organizasyonları için çok büyük bir kapasitesi var. Dünya Etnospor Konfederasyonunun çizdiği hedefler önemli. Festivalde kültür, sanat ve spor bir araya geliyor. Biz bunu destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok önemli yatırımlar yaptık. Spor ülkesi olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

BAKAN YUMAKLI: "BU MİRASLARIN UNUTULMA RİSKİ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Atatürk Havalimanı'nın geçmişi geleceğe taşıyacağını belirterek, "Festival, atalarımızdan kalan mirasları gelecek nesillere aktarmak için önemli bir köprü görevi görüyor. Bunun için de bu festivalin hayırlı olmasını diliyorum. Yeryüzünde geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşüz. Bu yüzden birçok kültürü bünyemizde bulunduruyoruz. Bu mirasların unutulma riski var. Bu yüzden de bu mirasların gelecek nesillere aktarılması hedeflerimizden bir tanesi." ifadelerini kullandı.