Burdur’da diyaliz krizinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kişiye yükseldi!

Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.. Durumu ağır olan 18 hastadan 1'inin durumunu ciddiyetini koruduğu bildirildi. 22 Mayıs Çarşamba günü özel bir şirketin bakım yaptığı diyaliz merkezinde adli tıp uzmanlarınca inceleme için solisyon örneklerinin alındı. Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

DİYALİZ MERKEZİ KAPATILDI

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi. Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 4'ünün entübe olarak tedavileri sürüyor. Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ADLİ TIP UZMANLARI ÖRNEKLER ALDI

Yaşanan üzücü olayın ardından oluşturulan valilik olayın nedeninin araştırılması için komisyon kurdu. Alınan ilk örneklerin Burdur'da yapılan incelemesinde bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine hastane yöneticileri ikinci kez adli tıp uzmanlarını tekrar hastaneye çağırdı. Diyaliz makinalarına konan solisyonlardan örnekler alındı. Alınan örneklerin Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi. Sonucun 2 ile 3 gün içinde çıkması bekleniyor. Yetkililer olayın çift yönle adli ve idari olarak araştırıldığı kaydedildi. Diyaliz merkezindeki kamera görüntüleri de inceleme altındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde entübe edilen Mustafa Demir kurtarılamadı. 3 gündür hastanede tedavi gören Demir'in yaşam fonksiyonlarının durması üzerine açı haber yakınlarına verildi. Böylece Burdur'da yaşanan diyaliz faciasında ilk acı haber yaşandı.

Burdur Güçbirliği sahibi Hasan Hüseyin Aksöz'ün annesi Saniye Aksöz'de yaşamını yitirdi. 29 Mayıs akşam saatlerinde ise 67 yaşındaki Amina Abas Jama isimli hasta da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

HUKUKİ HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Ölen Mustafa Demir'in kızı Gülay Alp, "Babam 11 yıldır diyaliz hastası Burdur Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde yaşanan bir olay sonucu babam vefat etti. Akdeniz Üniversitesi doktorları Burdur Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde verilen tedavi de zehirlenerek öldüğünü söylediler. Sağlam verdik babamı ölümü Burdur Devlet Hastanesi diyaliz merkezinde zehirlendi. Babamı geri getiremeyiz ancak tüm yetkililerden Başsavcılık, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığından sorumluların bulunmasını ve gereken cezayı vermelerini bekliyorum" dedi.