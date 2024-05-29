İzmir Büyükşehir’den parti ayrımcılığı... Başkan CHP’li olunca su sorununu çözdü

İzmir İl Özel İdaresi'nin yıllar önce Kiraz'ın dış mahallelerinin su ihtiyacını karşılamak için açtığı kuyular zaman içinde kuraklığın da etkisi ile kurudu.

ÇEVİZLİ'DE 60 HANENİN İÇME SUYU ŞEBEKESİ DAHİ YOK

Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde yaşayan vatandaşlar su seviyesinin giderek düşmesi nedeniyle ciddi anlamda susuzluk problemi ile karşı karşıya kalırken Cevizli Mahallesi sınırları içinde yer alan 400 haneden 360'ı İl Özel İdaresi'nin açtığı kuyulardan içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Cevizli sınırları içinde yer alan 60 hane ise içme suyu şebekeleri hiç olmadığı için resmen susuzluktan kırıldı.

VATANDAŞ SUSUZLUKTAN KIRILDI İZSU KULAK ASMADI

Asli görevi il sınırları içinde su problemi yaşanan yerleşim yerlerindeki içme suyu ihtiyacını çözmek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU, yıllarca Kiraz'ın kırsal kesiminde yaşayan vatandaşların feryatlarına kulak tıkadı. Yörede yaşayan vatandaşların su problemi çoğu zaman haftanın belirli günlerinde Kiraz Belediyesi tarafından dış mahallelere gönderilen su tankerleri aracılığı ile karşılanmaya çalışıldı.

BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİNCE AKILLARINA GELDİ

Aradan geçen 10 yıllık süreçte bölgede yaşanan su problemini çözmek için hiçbir adım atmayan İZSU her ne hikmetse 31 Mart Yerel seçimlerinde 2 dönemdir AK Partili Belediye Başkanı tarafından yönetilmekte olan Kiraz Belediyesi el değiştirip CHP'ye geçince harekete geçti.

71 KİLOMETRELİK HAT

İZSU Genel Müdürlüğü, Kiraz'ın içme suyu problemini çözmek için 72 milyon liralık yatırım başlattığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan İZSU, Kiraz'a bağlı Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerine su götürmek için 71 kilometrelik içme suyu ana boru hattı inşaatına başlandığını belirtip proje tamamlandığında üç mahallede yaşayan vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacaklarını açıkladı.

'BU KADAR DA OLMAZ' DEDİRTTİ

Bugüne kadar vatandaşların çağrılarına kulak tıkayan İZSU'nun Kiraz Belediyesi CHP'ye geçince yatırımlara başlaması bu kadar da olmaz dedirtti.