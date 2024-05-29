DEM Parti’nin işten attığı Leyla, SABAH’a konuştu: ‘Mesajı görünce dünyam yıkıldı, sabaha kadar ağladım’

Van'ın Tuşba Belediyesi'nde iki ay önce temizlik personeli olarak işe giren Leyla Toğuç, DEM Parti'nin belediyeyi kazanmasının ardından işinden oldu. Leyla Toğuç, işten atılan diğer çalışanlarla birlikte belediye binası önünde eylem yapıyor. Belediyede temizlik personeli olarak çalıştığını anımsatan Leyla Toğuç, "Seçimlerden 1.5 ay sonra belediye personel daire başkanlığı beni ve 20 arkadaşımızı çağırdı.'Belediyeden kendi isteğimle ayrılıyorum' diye yazılı bir kâğıt imzalamamızı istediler. Kabul etmedik. Sonraki gün, mesai sonrası evde yemek hazırladığım sırada personel dairesinden işten atıldığıma dair mesaj geldi. Mesajı okuyunca dünyam başıma yıkıldı, sabaha kadar ağladım" dedi. Sendikanın hukuki süreci de başlattığını söyleyen Leyla Toğuç, "Evim kira, eşim asgari ücretle çalışıyor. Oğlumun kulağı yüzde 40 duymuyor, kızımın kemiğinde tümör var, tedavileri için hazırlık yaparken bizi kapı dışarı ettiler" diye konuştu.