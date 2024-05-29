Dünyaya parmak ısırttılar

Türkiye'nin savunma sanayiinde yakaladığı başarı, en geniş katılımlısı bu yıl düzenlenen EFES-2024 tatbikatı kapsamında açılan Savunma Sanayii sergisinde bir kez daha gözler önüne serildi. Karabağ, Ukrayna, Libya'da oyun değiştiren ve son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunmasını sağlayarak "dünyaca ünlü" hale gelen yerli üretim İHA ve SİHA'lar tatbikata katılan 1500'den fazla yabancı asker ve personelin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 47 firmanın ürünlerini görücüye çıkardığı sergide Aselsan, Roketsan, Havelsan, MKE, TUSAŞ ve STM stantları dolup taştı.TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan milli ve modern sistemler de yerli-yabancı heyetlere tanıtıldı. Sergiyi, ABD, Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, İtalya, Kosova, Kuveyt, Mısır, Libya, Macaristan, Pakistan, Somali'nin de dahil olduğu 50 ülkeden heyet yakından inceledi. Yabancı askerler, Türk askerinin profesyonelliğine atıf yaparak tatbikatta çok pozitif deneyimler yaşadıklarını kaydetti.Askerler, birçoğunun sahadaki başarısını yakından takip ettikleri Türk savunma sanayii ürünlerini çok beğendiklerini dile getirdi. Kanada'nın uyguladığı ambargo nedeniyle SİHA'ların yerlileşen kameraları da savunma sanayii sergisinde yer aldı. ATAK ve GÖKBEY gibi helikopter platformları için tasarlanan ASELFLIR 400 serisi kameralar ile TB2, AKINCI, AKSUNGUR gibi platformlara entegre edilebilen ASELFLIR 500 serisi ve tasarım aşamasındaki ASELFLIR 600 büyük ilgi gördü, ROKETSAN, ihracat potansiyeli yüksek, geniş ürün yelpazesiyle sergide yerini aldı. Bu arada tatbikatın yarınki gündüz bölümünü Başkan Erdoğan da izleyecek.