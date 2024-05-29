HDP’li 5 eski vekile Kobani iddianamesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 6-8 Ekim Kobani soruşturması kapsamında haklarında soruşturma yürütülen HDP'li Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar'ın milletvekilliklerinin sona ermesinin ardından haklarında iddianame düzenlendi.Şüphelilerin tamamına 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, firari Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.