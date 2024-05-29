Sağlık Bakanı Koca’dan, İrlanda, Mısır ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüşmesine ilişkin açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Cenevre'de bir araya geldiği İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly'i Filistin'i tanımalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, birçok İrlanda vatandaşının gelişmiş sağlık hizmet sunumu almak için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti. Değerli meslektaşımla sağlık alanında işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabık kaldık."

Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile de bir araya geldiğini belirterek, Gazze'de "akan kanın durdurulması, acıların dindirilmesi, yaralıların ve savaş nedeniyle sağlık hizmeti alma hakkı ellerinden alınan hastaların tedavileri" konusunda 7 Ekim'den bugüne gösterdikleri dayanışma için Abdulgaffar ve Mısır halkına teşekkür ettiğini aktardı.

Bakan Koca, Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Filistin davasındaki kararlılığımızı vurguladık. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik."