Seçil Erzan duruşmasında tanıklar dinlenmeye devam ediyor

Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu isimleri dolandırdığı 305 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava kaldığı yerden görülmeye devam ediyor.

BANKA TANIKLARI DİNLENMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirildi. Tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk, Hüseyin Eligül ve Atilla Yörük katıldı. Çok sayıda taraf avukatları ve izleyicinin katıldığı duruşmada banka çalışanların tanık olarak dinlenmesine devam edildi.

ZORLA GETİRME TALEBİ

Yöneticilerin duruşmaya katılmaması üzerine söz alan bir müşteki avukatı, "Banka yöneticileri de avukatları da duruşmaya Cuma günü katılacağına dair dilekçe vermişler. Ancak duruşmanın Cuma günü devam edeceğine dair ara kararınız yok. Tanıkların avukatlarıyla birlikte burada olmaları gerekmekteydi" diyerek duruşmaya katılmayan tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

SEÇİL ERZAN: "BELGESİNİ İSTİYORDUK"

Söz alan tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki duruşmada tanık olarak dinlenen bölge müdürü Sermin Tekin'in beyanlarına karşı, bankadan çıkan çanta dolu paralardan haberinin olmamasının imkansız olduğunu söyleyen Erzan, "Müşteri 50 bin doları bile çekse biz ne yapılacağı ile ilgili bilgi veriyorduk. Yatırım için parayı çekiyorsa bunun belgesini istiyorduk. Ya da dekontun arkasına yazıyorduk" diye konuştu.

"SEÇİL HANIM PERSONELLE ALAKALI BİR MÜDÜR DEĞİLDİ"

Banka çalışanlarından tanık gişe görevlisi Gümüş Y. verdiği ifadede müşterileri sadece kendisine işlem yaptırmak için geldiklerinde gördüğünü söyledi. Seçil Erzan'ın nasıl bir müdür olduğuna ilişkin soruya ise Gümüş Y., "Seçil hanım personeliyle alakalı bir müdür değildi. Çoğu zaman zaten bankada da olmuyordu. Annesi rahatsız olduğu için sık sık gidiyordu. Bir kredi onaylatmak için 2 gün beklediğimi biliyorum" dedi.

"FATİH TERİM'İN ŞOFÖRÜ SANIYORDUM"

Tutuklu sanık Ali Yörük'ü birkaç defa bankada futbolcularla birlikte gördüğünü söyleyen Gümüş Y., "Ben Ali beyi Fatih Terim'in şoförü sanıyordum. Bu bilgi nereden geldi hatırlamıyorum. Ama öyle sanıyordum. Okan Turan mesai sonrası bir para çekmişti. İşlemini ben yaptım. Paralar sayıldıktan sonra Seçil hanım Ali beyi odaya davet etti. Paraları Ali beye teslim etti" dedi.

"ODAYA GİRİP ÇIKANLAR DİKKATİMİ ÇEKMEDİ"

Bankada bireysel danışmanlık veren Çiğdem K., tanıklık ifadesinde Seçil Erzan'la 10 ay kadar birlikte çalıştıklarını belirterek "Erzan'ın kapısı sürekli kapalıydı. Kavga olsa bağırış olsa duysam güvenliğe haber verir müdahale ederdim. Odaya girip çıkanlar dikkatimi çekmedi" şeklinde konuştu.

DURUŞMA SALONUNDA TEHDİT ETTİ

Tanıkların dinlendiği esnada izleyiciler arasında bulunan avukat Kübra K. basın mensubunun yanına gelerek "Tanığın soyadını habere yazamazsın. Suç duyurusunda bulunurum" dedi. Ardından hakarette bulundu. Gazeteci de davanın aleni olduğunu ve isim yazmanın suç olmadığını söyledi. Ancak avukat ısrar ederek, "Hakkınızda suç duyurusunda bulunurum" dedi.

GAZETECİYE HAKARET

Bunun üzerine duruşma salonundaki başka bir avukat meslektaşı Kübra K.'ye, "İsim yazılması suç değil" dedi. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından salondaki izleyiciler çıkarıldı. Duruşma salonun dışına çıkan bankanın avukat Kübra K., tehditlerine burada da devam etti. Ardından bu anları kayıt altına almak isteyen basın mensubunun telefonunu elinden alarak gasp etti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle telefonunu alabilen gazeteci avukat Kübra K.'den şikayetçi oldu.

CUMA GÜNÜ DEVAM EDECEK

Mahkeme, kalan 5 tanığın 31 Mayıs Cuma günü dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.