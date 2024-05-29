SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması: Taslak çalışma Meclis’te!

KUDUZ RİSKİ:

Türkiye, kuduz riski konusunda Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı yüksek risk kategorisine girdi. 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin 606 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 'e çıktı. Son 20 yılda ise toplam 4 milyon kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakası yaşandı.