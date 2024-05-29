SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması: Taslak çalışma Meclis’te!

Son dakika haberi: Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifine ilişkin tasla çalışma Meclis'e ulaştı. Konuyla ilgili; İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (4 bakanlık) kapsamlı bir çalışma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını ifade etti. Tunç, "Hayvanları korumadaki hassasiyetimiz devam ediyor" dedi.
KUDUZ RİSKİ:
Türkiye, kuduz riski konusunda Afrika ve Asya ülkeleri ile aynı yüksek risk kategorisine girdi. 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin 606 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 'e çıktı. Son 20 yılda ise toplam 4 milyon kuduz riskli temas, 30 adet kuduz vakası yaşandı.
84 MİLYAR LİRALIK MAMA:
İç piyasada son 5 yılda 36 milyar lira değerinde 893 bin ton köpek maması üretildi. Son 5 yılda 1,5 milyar dolar (48 milyar TL) değerinde 937 bin ton köpek maması ithal edildi. Böylece toplam mama maliyeti 84 milyar lirayı buldu.
TURİSTLERE UYARI:
İngiltere, ABD ve birçok ülke, Türkiye'ye gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve sahipsiz köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapıyor. Evcil hayvanını Avrupa'ya götürmek isteyen Türk vatandaşlarının hayvanlarına ilişkin kuduz testi talep ediliyor.
MALİYET YÜKSEK:
Barınaklarda kalan bir köpeğin aylık beslenme ve bakım giderleri yaklaşık 3 bin 500 lira. Bir köpeğin yakalama maliyeti yaklaşık bin 500, kısırlaştırma maliyeti yaklaşık 630 lira.
2 MİLYON KÖPEK
2 milyon civarında sokak köpeği olduğu düşünülüyor. Köpeklerin, yıl içerisinde 1-2 kez doğum yaptığı ve her seferinde 6-8 yavru doğurduğu düşünüldüğünde sayının kısa sürede katlandığı öngörülüyor.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?
> Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek
> Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacak
> Çipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacak
> Milli Emlak barınaklar için yer tahsis edecek
> Yerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracak
> Sahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacak
> Hasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacak