SON DAKİKA | MSB’den terörle mücadelede kararlılık mesajı: 1 Ocak’tan bugüne kadar...

Son dakika haberi! MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir." dedi.

Aktürk şu ifadelere yer verdi:

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırmaktadır.

Bu kapsamda;

EFES-2024 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 25 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 09-30 Mayıs tarihleri arasında Fiilî Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha hâlinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024'e millî unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır.