Üniversite öğrencileri İsrail zulmünü protesto etti

Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto ederek basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden Filistinliler için dua eden öğrenciler rektörlük binası önüne yürüdükten sonra üniversite kampüsündeki 57. Alay Şehitleri Camisi önünde yürüyüşlerini sonlandırdı.

HAREKETE GEÇMENİN VAKTİ

Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciler, Merkezi Yemekhane önünde toplanarak İsrail'in saldırılarına sloganlarla tepki gösterdi. Öğrencilerden Furkan Toramantekin, İsrail'in güvenli alan olarak nitelediği Refah bölgesine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin yaşamını yitirmesine değinerek zulmün günden güne artarak devam ettiğini belirtti. Kınama zamanının geçtiğini ifade eden Toramantekin, harekete geçmenin vaktinin geldiğini söyledi.

"HEP BİRLİKTE SÖZ VERELİM"

Toramantekin, dünyanın her yerinde Filistin'e destek eylemlerinin sürdüğünü bildirerek, "Bizler bu davayı sadece dillerde ve yüreklerde değil, hayatımızın her alanında yaşatmak zorundayız.

O zaman bugünü bir milat bilip Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar durmadan, yorulmadan inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza gelin hep birlikte söz verelim." dedi.