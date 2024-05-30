Haberler Gündem Haberleri 17 ilde Kıskaç-18 operasyonu: 90 FETÖ şüphelisi yakalandı!
Giriş Tarihi: 30.5.2024 09:12

17 ilde Kıskaç-18 operasyonu: 90 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün  “Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunanlara yönelik olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; FETÖ’cülere göz açtırılmayacağın mesajını verdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
17 ilde Kıskaç-18 operasyonu: 90 FETÖ şüphelisi yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafında yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

MAHREM YAPILANMAYA DARBE
Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları belirlendi.

GAYBUBET EVLERİNDE SAKLANDILAR
İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.

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17 ilde Kıskaç-18 operasyonu: 90 FETÖ şüphelisi yakalandı!
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