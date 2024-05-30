4 yıllık altın reform dönemi

AK Parti 2'nci reform dalgası için çalışıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala 4 yıllık altın dönemin detaylarını anlattı: Ekonomide öngörülebilirliği, hukuka güveni ve adaleti artıracak reformlar gündemimizde. Seçimsiz 4 yılın verimli kullanılması gerekiyor. İlk yılı altın, ikinci yılı gümüş yıl olarak görüyoruz. Gelecek 1 yılı üst gelir grubuna sıçramak, yapısal dönüşümü sağlayacak reformları hayata geçirmek için fırsat penceresi olarak görüyoruz. 1 yılı dolu dolu geçirip mesafe kat edeceğiz. Parti genel merkezindeki tüm birimlere reform alanlarının belirlenmesi için çalışma talimatı verildi.