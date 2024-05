Annesi gözlerinin önünde öldürülen 7 yaşındaki çocuk: ‘Babam annemi bıçaklarken pencereden izledim’

Kan donduran cinayet geçtiğimiz yıl 14 Eylül günü merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçundan 2015 yılında cezaevine giren Neşet Güneş, olay tarihinden iki gün önce açık cezaevinden izinli çıkan Güneş, iddiaya göre kendisini aldattığını ileri sürdüğü 7 yaşındaki çocuğunun annesi Damla Dakım'ı 51 bıçak darbesiyle öldürdü. Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Neşet Güneş'i aynı mahallede saklandığı adreste yakalanan Güneş tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Katil zanlısı Neşet Güneş hakkında 'kadına karşı kasen öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına çiftin 7 yaşındaki kızları Ş.G. tanık olarak dinlendi.

ANNEMİ GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Babasından şikayetçi olduğunu söyleyen Ş.G., "Babam hapisten izinli olarak eve geldi. Bir süre sonra babama kimden geldiğini bilmediğim bir telefon geldi. Telefonla konuştuktan sonra birden annemle tartışmaya başladı. Annem o sırada mutfakta bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam saçımdan tutup beni dışarıya doğru sürükledi. Sonra içerden sesler gelmeye başladı. Babamın annemi bıçaklamasını pencereden an be an izledim. İddia edildiği gibi annemin başka erkekle olduğunu ne duydum ne de gördüm. Her şey güzel gidiyordu. Babamı cezaevinde de ziyaret etmiştik. Ama o beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum artık o benim babam değil" dedi.

Mahkeme heyeti Güneş'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.