Bayraklı’da maaş isyanı tam gaz: Gözler TİS masasında!

Bayraklı Belediyesi'nde görev yapan memurlara maaşları ile birlikte ödenen sosyal denge tazminatında yaşanan kesintiler nedeniyle başlayan eylemler hız kesmeden devam ediyor. Belediye binası önünde bir araya gelen Tüm Bel Sen ile Türk Yerel Hizmet-Sen üyesi memurlar düdük, ıslık ve sloganlar eşliğinde Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı protesto etti.

ATAŞ: CİDDİ BİR PAZARLIK MASASI OLACAK

Yeni dönem için belediye yönetimi ile yetkili sendika arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Pazartesi günü başlayacağını belirten Tüm Bel-Sen 2 No'lu şube sekreteri Emrah Ataş, "Belediyeler izledikleri tutumlara dikkat etmeli. Söyledikleri sözün arkasında durmak zorundalar. Pazartesi günü TİS ile ilgili ilk toplantı yapılacak. O gün tüm memur arkadaşları burada görmek istiyoruz. Ne teklif ediyorlarsa bunu hep birlikte konuşarak karar vereceğiz. Bu sadece Bayraklı için olmayacak… İlk darbeyi geçen sene Gaziemir'de yedik. Belediyeler emeğin arkasında durmak zorundalar. Sizlere Pazartesi'den itibaren ciddi bir pazarlık masasının oluşacağının sözünü veriyorum" dedi.

GÜÇLÜ: DAHA BÜYÜK ATEŞ YAKMAK İÇİN BURADAYIZ

Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı Şevket Güçlü ise yaşananların sorumlusunun çalışanlar olmadığını belirtti. "Bu kurumdaki sıkıntıların hiçbiri sizin sorununuz değil. Asıl değişmesi gereken mevzuat" diyen Güçlü: "Kanun sosyal denge tazminatını belediye başkanının iki dudağı arasına bıraktığı sürece bu sorunları yaşayacağız. Belediyede yaşanan mali krizin sorumlusu biz değil idarecilerdir. Sosyal denge sözleşmesinden kaynaklı haklarımızı alana kadar burada sendika ismi fark etmeksizin yan yanayız! Belediye yetkilileri kolayını seçti ve ilk tırpanı çalışanların alacaklarına vurdu. Bu irade sizi ateşe atmış olmadı mı? Bakkal, esnaf; belediye emekçilerine siz para alamadınız, bekleyelim diyor mu? İdareciler kendini kurtarmak adına çalışanları ateşe attı. Biz daha büyük ateş yakmak için buradayız!" şeklinde konuştu.