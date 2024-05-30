Beyaz kurdele çağrısı: Yarın Gazze için beyaz kurdele takma günü

Filistin İçin Psikologlar adındaki platform, geçmişte ve günümüzde yaşanan zulümlere tanıklık ettiklerini beyaz kurdelelerle göstereceklerini duyurdu. Yarın (31 Mayıs) tüm psikologları ve vatandaşları beyaz kurdele eylemine davet eden platform yetkilileri "Beyaz kurdele sessizliğimizin sesi, dayanışmamızın simgesi olacak. Yarın (Cuma) beyaz kurdele bağlayarak bize katılın!" şeklinde açıklama yaptı.

BEYAZ KURDELE GÜNÜ NEDİR?

Bilindiği üzere Bosna Hersek'te her yıl 31 Mayıs'ta, Prijedor Katliamı'nda öldürülenleri anmak amacıyla insanlar kollarına beyaz bir kurdele bağlıyor ve o gün "Beyaz Kurdele Günü" olarak adlandırılıyor. Filistin İçin Psikologlar platformu da Gazze için Beyaz Kurdele Günü'nü seçti.

Platformdan yapılan açıklama "Bugün Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde soykırımlar devam ediyor. Biz de, hem geçmişteki hem de günümüzdeki soykırımlarla hayatlarına son verilen ya da hayatları sonsuza dek değiştirilen insanların yaşadıklarına tanık olduğumuzu göstermek amacıyla bugün (31 Mayıs) kolumuza beyaz bir kurdele bağlayacağız. Siz de yaşananlara tanık olduğunuzu göstermek istiyorsanız, bize katılın! Bugün kolunuza beyaz bir kurdele bağlayın, eşyalarınıza beyaz bir kumaş takın, pencerenize, kapınıza ya da arabanıza beyaz bir bayrak asın. Unutmayacağız. Hatırlatacağız" dedi.