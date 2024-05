Çığlığa kayıtsız kalamayız sorunu kökünden çözeceğiz

Türkiye'de varsayılan rakamlara göre 4 milyon sahipsiz köpek var. Sahipsiz köpek sayısı her yıl katlanarak artıyor. 20 yılda, 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas, 30 kuduz vakası tespit edildi. 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3 bin 534 trafik kazası, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanma vakası gerçekleşti. Çok daha vahim ve acı tablolarla karşılaştık. Ankara Keçiören'de Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Antalya Serik'te Mahra kızımız, köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bitlis'te 10 yaşındaki Mustafa evladımız kuduza bağlı olarak acılar içinde can verdi. Muş'ta Medine teyzemiz yine köpekler tarafından yaralandı. Daha çok sayıda böyle örnek var.Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var. Sahipsiz köpek sayısını 'yakala-kısırlaştır', bu metotla çözmek istedik, ama bu bir çözüm olmadı. Artık bu sorunu köklü şekilde bir çözmemiz gerekiyor. Ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz. Toplumun büyük kesimi, bu meselenin bir an önce çözülmesini, sokaklarımızın çocuklarımız başta olmak üzere herkes için güvenli hale gelmesini istemekte. Bu talebe, bu çağrıya, hatta bu çığlığa kayıtsız kalamayız.Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar burada tutulacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak ve çip takılacak. Çok sıkı takip edilecek. İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar hayvanseverlerce sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmaz.