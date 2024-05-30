DEM Partili belediyelere işçi kıyımı tepkisi....Sendikalar ve işçiler belediye önünde işten atılmaları protesto etti

İşçiler adına açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ercan Kahraman, Diyarbakır'da DEM Parti'ye geçen belediyelerin ilk icraatlarını emekçileri işsiz bırakmak olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar; Diyarbakır Büyükşehir'den 10, Bağlar Belediyesi'nden 160, Kayapınar Belediyesi'nden 10, Sur Belediyesi'nden 14, Ergani Belediyesi 24 ve Yenişehir Belediyesi'nden 12 olmak üzere toplamda 230 emekçi hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin ekmeğinden edildi" dedi. Kahraman, çalışanları hukuki, ahlaki ve vicdani olmayan bu emek düşmanı politikaların kurbanı etmeye çalışan belediye yönetimlerine karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi.

"ÜYELERİMİZİ İŞLERİNE İADE EDİN"

Hizmet İş Sendikası Başkanı Kahraman, DEM Partili belediyelere çağrıda bulunarak şöyle dedi: "Bugün tek ses tek yürek, baskıcı yönetim politikası benimseyenlere buradan yüksek sesle çağrı yapıyoruz. Üyelerimizi işlerine iade edin! Meydanlardan ağzınızdan düşürmediğiniz adaletin gereğini yapın, emekçilerin ekmeğinden elinizi çekin! Emekçilerin iki eli yakanızdadır!

Bu kadim topraklara hizmet eden emekçilere ve ailelerine borcunuz var, unutmayın! Bu altı belediye yönetimlerine soruyoruz; Partinizin 2024 yerel seçimler bildirisinde yer alan "Emeğin Kentlerini Kent Emekçileriyle Kuracağız!" ifadesini hatırlıyor musunuz? Emeğin kentlerini kent emekçilerini işsiz bırakarak mı kuracaksınız? Bu zulme derhal son verin! Bu altı DEM Partili belediyenin tek zulmü işçi kıyımlarıyla sınırlı kalmadı. İşlerine davam eden üyelerimiz sürgünlere, haklarını gasplarına, sendika değiştirme baskılarına maruz bırakılmaktadır."

ÇALIŞANLARA MOBBİNG

Çalışanlara baskı bir tutumun sergilendiğini ifade eden Kahraman, "Diyarbakır' deki DEM'li belediyelerde sendika üyelerimize yönelik açık bir ayrımcılık yaparak onları ötekileştirme, yetkilerini ellerinden alma, kadrolu yönetici pozisyonunda olanları pasife çekme, yer değişiklikleri yapma, kadroya uygun olmayan sınıfta görevlendirme gibi yollara başvurarak mobbing uygulandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı