İzmir Büyükşehir'de TİS krizi... "Burası Karşıyaka değil büyükşehir"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğü çatısı atında görev yapan memurların örgütlü olduğu Tüm Bel Sen İli İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi arasında bu sefer de toplu sözleşme krizi patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi örgütlü sendikanın çağrılarına rağmen toplu iş sözleşmesi masasına oturmadı. Büyükşehir'in tavrını protesto eden sendika eylem yapıp basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Tugay ve bürokratlarına 'TİS masasına oturun' çağrısı yapan sendika, Şu ana kadar ödenmeyen Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin de yatırılmasını istedi.





'BURASI KARŞIYAKA DEĞİL'

Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Coşkun Elbir, toplu sözleşme masasının yeniden kurulması için Başkan Tugay ile bir görüşme talep ettiklerini fakat Başkan Tugay'ın yoğunluğu bahane ederek kendilerini Genel Sekreter Barış Karcı'ya yönlendirdiğini söyledi. Karcı ile yaptıkları görüşmede Karcı'nın kendilerine 'Bana sendika ile toplu sözleşme görüşmelerine katılıp imza atma konusunda bir yetki verilmedi. Dolayısıyla size söyleyecek hiçbir şeyim yok' dediğini ifade eden Elbir: "Bizde bunun üzerine oyalama değil toplu sözleşme istediğimizi belirtip eyleme geçtik. Çalışma birimlerinin bulunduğu hollerden başkanlık ofisinin olduğu İzmir Sanat'a kadar yürüdük. Şu an oradayız. Başkan Tugay'ı bekliyoruz. Başkanla görüşüne kadar buradan ayrılmayacağız. Burası Karşıyaka Belediyesi değil, burası İzmir Büyükşehir Belediyesi. Burada örgütlü bir yapı var. Memur emekçileri olarak bir an önce toplu sözleşme masasının kurulmasını ve emekçilerin enflasyona ezdirilmemesini talep ediyor." dedi. Öte yandan Başkan Tugay'ın yarın için randevu vereceğini belirtmesi üzerine eylem sonlandırıldı.





SENDİKANIN TALEPLERİ NELER?

Kamu emekçileri 14 bin TL olan sosyal denge tazminatının 22 bin TL'ye yükseltilmesini, 5 adet ikramiyenin 4 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını, yılda 3 adet 3 bin TL'lik Halkın Bakkalı alışveriş çeki verilmesini talep ediyor. Kamu emekçileri ayrıca kadın çalışanlar ücretsiz olarak HPV aşı sağlanmasını, 0-15 yaşları arasında çocuğu olan çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesini ve engelli yakını olanlarla ilgili düzenleme yapılmasını istiyor.