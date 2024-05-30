Kocaeli jandarmadan Şanlıurfa’da Terör operasyonu: 2 tutuklu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat ve yaptıkları çalışmalar sonucu, PKK silahlı terör örgütüne üye oldukları belirlenen 2 kişinin peşine düştü. Başlatılan soruşturma ve takip sonucunda, şüphelilerin Şanlıurfa'da oldukları belirlendi. Her 2 şüpheli de, Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile koordineleri olarak düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şüpheliler, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek ve burada tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.