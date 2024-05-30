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Giriş Tarihi: 30.5.2024 13:21

Şanlıurfa'da terör operasyonunda cephanelik ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Hilvan'da PKK/KCK-PYD/YPG' yönelik düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonunda cephanelik ele geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Hilvan'da PKK/KCK-PYD/YPG' yönelik düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Hilvan'da PKK/KCK-PYD/YPG' yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda M.S. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada cephanelik ele geçirildi.

Evde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet drone, 2 adet balistik çelik yelek, 2 adet çelik plaka, 41 adet 12 calipre fişek, 9 adet 36 caliprelik fişek, 29 adet 28 caliprelik fişek, 11 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet mesafe ölçer cihazı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet görüntü kayıt cihazı, 1 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği kapzası, 1 adet av tüfeği fişek yuvası, 1 adet çatal ayak, 1 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı, 1 adet parçalanmış seri numarasız tabanca ve 2 adet 4 gb hafıza kartı ele geçirilmiştir.

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Şanlıurfa'da terör operasyonunda cephanelik ele geçirildi
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