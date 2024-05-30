SON DAKİKA | Slovenya’dan Filistin Devleti’ni tanıma kararı

Son dakika haberi... Slovenya hükümeti bugün düzenlenediği oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi. Slovenya hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığı belirtildi.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.