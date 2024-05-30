TBMM’den Refah saldırısına ortak kınama

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle İsrail'in Refah saldırısı kınandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "İsrail'in Refah Katliamlarına Karşı Bildiri" başlıklı tezkerede, "Uluslararası Adalet Divanı'nın operasyonların durdurulması kararına rağmen siyonistlerin vahşeti tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Uluslararası antlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir ırkçılığı pervasızca sergilemektedir. Son Refah saldırısıyla insanlığa karşı suçların en rezil örneğini gerçekleştiren İsrail'in eylemleri apartheid rejimi uygulamalarının da ötesine geçerek bir soykırıma dönüşmektedir" denildi."Katliamların derhal durdurulması için harekete geçilmelidir" denilen tezkerede, "Son Refah saldırılarının sorumluları da cezasız kalmayacaktır. BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. ANKARA