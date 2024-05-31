Mobbing uygulayan müdüre terfi

1 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay daha önce Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nü daire başkanlığına dönüştürdü. Tugay daire başkanı olarak da yine aynı birimde şube müdür vekili olarak görev yapan Umut Polat'ı atadı.Polat'ın şube müdür vekili iken altında çalışan veteriner hekim ve personele mobbing ve baskı uyguladığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'nde çalışan 29 veteriner hekim ve çalışan, geçtiğimiz aylarda bağlı bulundukları Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na, MüdürVekili Umut Polat tarafından kötü muamele gördüklerini, bazılarının uzak yerlere sürgün edildiğini hatta mezhepsel ayrımcılığa maruz bırakıldıkları iddiası ile şikâyet dilekçesi verdi. Ancak Daire Başkanı Tülay Yeşillik, 30 günlük yasal süre içinde dilekçeye cevap vermedi.Şikâyette bulunanlara 4 ay sonra şikâyetin değerlendirildiği yönünde bilgi verildi. Bunun ardından iki işçi ve 3 memur veteriner hekim, belediye bünyesindeki Mobbingle Mücadele Kurulu'na müracaat etti. Kurul, mobbing yapıldığına karar verdi. Başkan Tugay, 17 Mayıs'ta çıkan bu kararlara rağmen Uğur Polat'ı terfi ettirmiş oldu.