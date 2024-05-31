Öğretim görevlisine iftira cezası

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi Doç. Dr. Hüseyin A., Akademik Kurul Toplantısında bir öğretim üyesi ile tartışarak, "Sizin dosyalarınız adliyede duruyor, işlem yapılmıyor, FETÖ'cü olan hakim ve savcılar sizin dosyalarınıza işlem yapmıyor, durduruyorlar. Sizin dosyalarınızla ilgili YÖK'de işlem yapmıyor" iddiasında bulundu. İddianın muhatabı öğretim üyesi 3 meslektaşını şahit göstererek Doç.Dr. Hüseyin A. hakkında 'İftira' iddiasıyla şikayetçi oldu.

Öğretim görevlisi kendisi aleyhinde şahitlik yapan diğer 3 öğretim görevlisi hakkında da, her hangi bir somut delil ya da belgeye dayanmayan iddialarda bulunarak bu kişilerinde FETÖ üyesi olduğunu ileri sürerek Konya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi. Yapılan incelemede takipsizlik kararı verilerek 3 öğretim görevlisinin FETÖ ile bağlantısının olmadığı belirlendi.

HUSUMET NEDENİYLE İFTİRA ATMIŞ

Öğretim görevlisi hakkında açılan kamu davasında, Cumhuriyet Savcısı, sanığın suç kastı ile hakaret ettiği, aralarındaki husumet nedeniyle öğretim üyeleri hakkında işlem yaptırmak istediğini vurgulayarak, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili hükümleri doğrultusunda şahsın cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında öğretim görevlisinin şikayet içeriğinde öğretim üyelerinin FETÖ ile irtibatlı olduklarına ilişkin açıklamalarda bulunduğu ve sonuç cümlesinde şikayetçi olduğu öğretim üyesinin okul imamı olduğunu, olaya tanıklık ederek aleyhinde şahit olan diğer kişilerinde örgüt üyesi olduklarını iddia ettiğini belirterek "Bu iddialar karşısında müştekiler hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, haklarında iddiaya ilişkin hiçbir delil olmadığı belirlenmiştir. Sanığın herhangi bir maddi vaka ve delile dayanmaksızın suçlamada bulunduğu, sanığın suç kastı ile hareket edip söz konusu şikayette bulunduğu, amacının suçu ortaya çıkarmak değil aralarında bulunan husumet nedeniyle müştekiler hakkında işlem yapılmasını sağlamak olduğunun kabulü ile sanığın atılı suçları her bir müştekiye karşı tek bir dilekçe ile işlemiş olduğunun kabulü ile iftira suçundan cezalandırılması gerekir" denildi.

İFTİRADAN HAPİS CEZASI ALDI

Sanık öğretim görevlisi ise savunmasında, tartıştığı meslektaşlarının FETÖ üyesi olduğunu söylemediğini sadece örgütle bağlantılı olup olmadıklarının araştırılmasını istediğini ve bu nedenle şikayet dilekçesi verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği kararda, sanığın 'İftira' suçunu işlediğinin sabit olduğu hükmüne vararak, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak olan Doç. Dr. Hüseyin A.'nın şikayetçi kişilerin avukatlık vekalet ücretini ve yargılama giderlerini de ödemesi kararlaştırıldı. Selçuk Üniversite ise Doç.Dr. Hüseyin A.'yı görevinden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.