Şanlıurfa’da terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasına yönelik yürütülen ve 17 zanlının tutuklandığı operasyonun devamında Suruç ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi M.K. ve M.Ö'nün de aralarında yer aldığı 3'ü yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 6 flaş bellek, 9 hafıza kartı, 3 cd, 2 örgütsel kitap ve 19 örgütsel fotoğraf ele geçirildi.