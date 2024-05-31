Sınırımızda teröristana asla izin vermeyeceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından EFES- 2024 Tatbikatı, başarıyla tamamlandı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla icra edildi. Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları katlanarak artıyor. Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı artık insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. 36 bin masum insanı öldürmek, 80 binden fazla masumu yaralamak, camileri, okulları, hastaneleri, kiliseleri vurmak; gıda sırası bekleyen sivillerin, yardım götüren görevlilerin üzerine bomba yağdırmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. İsrail'in zulmü karşısında tarihin doğru tarafında yer alarak Filistin devletini tanıyan, mezalime tepki gösteren tüm ülkelere teşekkür ediyorum.Suriye'de halen kaos ve istikrarsızlık hâkim. Terör örgütüne boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz.DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek NATO müttefiki biziz. Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletin güvenliği olduğunda kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Gerilimin ve kavganın değil barışın ve işbirliğinin tarafındayız.Kimsenin toprağında ve egemenlik haklarında gözümüz yok. Bize samimiyetle uzatılan eli asla havada bırakmadık ve bırakmayız. Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Son dönemde dostlarımızın sayısını çoğaltmak amacıyla pek çok adım attık. Yeni açılımlarla yolumuza devam edeceğiz.Savunma sanayii dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı ile geliştirmeye çalışan, bunun mücadelesini vermeye çalışan bir ülkeyiz. Bugün 50 ülke Türk şirketlerinin ürettiği insansız sistemleri kullanıyor. Efes-2024 tatbikatını savunma sanayiindeki tecrübemizi dostlarımızla paylaşma anlayışımızın yeni bir sembolü olarak görüyoruz. Etrafımız ateş çemberi iken askeri, teknolojik, insan kaynağı bakımından ülkemizin güçlü olması, caydırıcılığının yüksek olması bizim için tercihten öte mecburiyettir. TSK'nın sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılmasını temel bir gereklilik olarak değerlendiriyoruz. Önümüze çıkartılan sayısız engele ve aralarında müttefiklerimizin de olduğu tedarikçilerin uyguladığı kısıtlamalara rağmen bunları başardık. Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz yetkinlikleri, harekât kabiliyetleri ve üst düzey eğitimleri ile hasımlarımıza korku, dostlarımıza güven aşılıyor.45 ülkedenyaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleştirilen EFES-2024 Seçkin Gözlemci gününün gece ve gündüz safhasında hedefler tam isabetle imha edildi. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri gece safhasında nefes kesen atışlarla vuruldu. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen gündüz safhasında PİRİ REİS, TCG ANADOLU, TCG İSTANBUL, TCG BURGAZADA, HİSAR savunma sistemi ve çok sayıda yerli savunma sanayii ürünü görevlerini büyük başarıyla yerine getirdi. Tatbikatta kıyıya yanaşan çıkarma gemilerinin kapak atması sırasında Akıncı TİHA'lar da tam isabetli atışlarıyla harekâta destek oldu.EFES-2024 tatbikatında hiçbir ülkenin hedef alınmadığını ve barışı destekleme harekâtına dayalı jenerik bir senaryo icra edildiğini belirten Başkan Edoğan, "Tatbikatın birleşik ve müşterek harekâtın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri de tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. Tatbikatta 33 farklı silah, araç ve sistem ilk kez denendi" dedi.