Yargıtay’dan dönen Hrant Dink davasında mütalaa verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 78 sanıklı davada Yargıtay incelemesini tamamlanmıştı. Yargıtay, bazı sanıklar yönünden hükmü bozarken, dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Şube Müdürü ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler hakkındaki "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan verilen beraat kararlarını onamıştı.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ile tarafların avukatları katıldı. 4'ü tutuklu 11 sanık ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanıklar Veysal Şahin, Ali Öz, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Okan Şimşek, Onur Karakaya ve Osman Gülbel hakkında "Tasaralayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istendi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, sanık Bekir Yokuş hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanık, Muharrem Demirkale hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Anayasayı ihlal" suçundan ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

Sanık Yavuz Karakaya hakkında da "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, "Anayasayı ihlal" suçu yönünden ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Öte yandan, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız, Volkan Şahin'in ise mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesi talep edildi.