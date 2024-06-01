10 maddede AK Partili belediyelerde tasarruf planı: Makam araçları azaltılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı ve hızla uygulamaya konulan tasarruf tedbirleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tavizsiz hayata geçirildi. AK Partili belediyeler de kamuda tasarruf için genelgeler hazırladı ve 10 başlık altında uygulamaya başladı. Zorunlu olmayan harcamaları azaltılıyor, kamu tüketim ve yatırım harcamalarında verimliliği esas alınarak kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi başladı.

Belediyelerde vatandaşa hizmeti aksatmadan tedbirler uygulanacak. AK Partili belediyeler belediye giderlerini mercek altına aldı. Tasarrufa, makam araçlarından başlayan belediyeler, makam araçlarına sınırlandırma getirdi. Belediye başkanı ve başkan yardımcılarının dışında makam aracı uygulamasına son verildi. Birim amirlerinin kullandıkları araçlar da bir havuzda toplandı.