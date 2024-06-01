Boykota duyarsız kalmayalım

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya 'Filistin'e destek, Gazze'ye dua' çağrısı üzerine 81 ildeki camilerde sabah namazı sonrasında şehit ve gaziler ile Gazze'de Siyonizm'in soykırımına maruz kalan Müslümanlar için dualar edildi. nkara Altındağ'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde sabah namazını kıldırdıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şanlı ordumuzun kahraman askerleri cennet karşılığında canlarını ve mallarını Rabbimizin satın aldığı kimselerdir" diyerek tüm şehitlere rahmet diledi.Cennet karşılığında canları satın alınan nice insanın şu an Gazze'de de şehit olduğunu belirten Erbaş, "Soykırıma maruz kalıyorlar. Zalim işgalcilerin hiç merhameti yok, ahlakı yok, hukuku yok, insanlığı yok. Yukarıdan attıkları bombalarla çadırlardaki masum yavruları yakarak katlediyorlar" dedi. Erbaş, İsrail'e yardım edenlerin büyük bir haram ve günah işlediğini vurgulayarak, "Zalimlere dolaylı yollardan dahi olsa yardım edenler bunun hesabını hem dünyada hem ahirette verecek. O yüzden boykota karşı duyarsız olanlar varsa dikkatli olsunlar. Malımız, mülkümüz, evimiz, barkımız, altınlarımız, paralarımız bizimle ahirete gitmeyecek ama Allah yolunda harcarsak bizimle gidecek. O yüzden mazlumların yanında yer alalım" dedi. Konuşmasının ardından Erbaş, şehit Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı kapsamında vatandaşlar; İstanbul'da Büyük Çamlıca Cami, Adana'da Ulu Cami, Trabzon'da İskenderpaşa Cami, Muğla'da ise Kurşunlu Cami'nde sabah namazını kıldı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği terör ve katliamın son bulması amacıyla dualar edildi.