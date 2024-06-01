CHP’li Lal Denizli’ye tepki yağdı! Makam koltuğuna köpek oturttu

ALAY KONUSU OLDU

Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!" Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

DAHA İYİ YAPACAĞINA İNANIYOR

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan, "Daha iyi yapacağına inanıyor" şeklinde yorum yaparken, başka bir X hesabından 'O sırada Çeşme halkı' başlığıyla vatandaşlardan ilçedeki başı boş köpeklerle ilgili gelen şikayetler paylaşıldı.