CHP’li Lal Denizli’ye tepki yağdı! Makam koltuğuna köpek oturttu

Başıboş hayvan sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenirken, Türkiye'nin en gözde tatil yerlerinden biri olan Çeşme'de de aynı problem her geçen gün daha da büyüyor. Başıboş köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi gündemdeyken CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna bir köpek oturttu. Denizli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
ALAY KONUSU OLDU
Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!" Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.
DAHA İYİ YAPACAĞINA İNANIYOR
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan, "Daha iyi yapacağına inanıyor" şeklinde yorum yaparken, başka bir X hesabından 'O sırada Çeşme halkı' başlığıyla vatandaşlardan ilçedeki başı boş köpeklerle ilgili gelen şikayetler paylaşıldı.
ÇOCUKLARIMIZ SOKAKTAN GEÇEMEZ OLDU
İbrahim isimli vatandaş, "Çeşme İsmet İnönü Mahallesi'nde oturuyorum. Başıboş köpek besleniyor. Sokak köpek pisliğinden geçilmiyor. Çocuklarımız sokaktan geçemez oldu. Tüm mahalle halkı ve 2055 sokakta oturanlar bu durumdan rahatsız. Köpeklerin barınağa alınmasını istiyoruz" diye yazdı.
20 DAKİKA ARABADAN ÇIKAMADIK
Ada isimli bir vatandaş ise, "Alaçatı'nın göbeğinde 14040 sokakta yaklaşık 10 köpek var. Hepsi inanılmaz şekilde saldırgan. Eve girmek için arabadan inemiyoruz. Dün yaklaşık 20 dakika arabadan çıkamadık. Lütfen bir müdahalede bulunun. Korkudan evin önüne çıkamıyoruz" dedi. Aylin isimli vatandaş, "Çeşme Şifne'de sahipsiz köpekler yüzünden sokağa çıkamıyoruz. Grup halinde sürekli havlıyorlar. Çocuklar cidden çok ürküyor. Çözüm rica ediyoruz. Tabi ki hayvanlara karşı bir düşmanlığımız yok. Ancak son dönemlerde bir çok örneği yaşandı. Çocuklara saldırıyorlar" dedi.