Dolandırıcı Yavuz Usta’nın numaraları bitmiyor: İlçe ilçe gezdi, rüşvet verdi, erişim engeli kararı aldırdı!

İlçe ilçe mahkeme mahkeme dolaşıp rüşvet vererek istediğini elde eden Yavuz Usta bu kez de Doğanşehir Sulh Ceza Hakimliği üzerinden bir karar aldırttı.

Hakim Fethican Çelebi, içerisinde sabah.com.tr'nin de olduğu onlarca farklı site ve adresteki ilgili haberlere erişim engeli verdi.

İşte Yavuz Usta'nın Sabah.com.tr özelinde erişim engeli aldırdığı o haberler:

İstanbul merkezli 9 ilde forex yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Usta'ya ait olduğu tespit edilen forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklam yaptığı, söz konusu reklamlarda ise ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş'ın yer aldığı belirlendi. Pulaş'ın sık sık sosyal medya hesaplarından forex firmasının tanıtımını yapmasıyla bilinmekte.

ERİŞİM ENGELİ KARARI İSTENDİ

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yavuz Usta, avukatı, kendisine 'dolandırıcı' denmesi nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle erişim engeli talep etti. Usta'nın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede Usta'nın Türkiye'de yetişmiş, uluslararası alanda tanınmış saygın ve ünlü bir iş adamı olduğu belirtilirken, söz konusu haberlerin onuruna ve ticari itibarına zarar verdiği öne sürüldü.

MANİPÜLASYONLA DOLANDIRICILIĞA 'ASILSIZ' GEREKÇESİ

Birçok mağdurun para yatırdıktan sonra firmanın paneli üzerinden para hareketlerini takip ederek, firma tarafından uygulanan bir yazılımla, kaldıraçlı forex hareketlerinin manipüle etmesiyle sıfırlanan paraların yerine yeniden yüksek miktarlarla sisteme giriş yapmaları sağlanan dolandırıcılık yönteminde firmanın sahibi Usta'nın, lekelenmeme hakkı kapsamında hakkındaki haberlerin kaldırılması istendi. Dilekçede, Usta hakkındaki haberlerin asılsız olduğu kaydedilen dilekçede, Usta'nın şüpheli sıfatının kalkması halinde zarara uğrayacağı ifade edildi.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA'

Samandağ Sulh Ceza Hakimi Ömer Yavuz Şahin, Keban Sulh Ceza Hakimi Afife Acar Kalkan, Erbaa Sulh Ceza Hakimi Nazlı Tosun Tatlı, lekelenme hakkının ihlal edildiği, eleştiri ve yorum sınırının aşıldığı gerekçesiyle internet ortamındaki haberlere erişim engeli kararı verdi. Basın özgürlüğü hiçe sayılarak üst üste alınan bu kararlar hukuk garabetini gözler önüne serdi

SAYGIN VE ÜNLÜ BİR İŞ İNSANI KILIFI!

Keban Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda; Talepte bulunan vekili 19.01.2024 havale tarihli dilekçesinde özetle; Müvekkil Yavuz USTA'nın ülkemizin yetiştirmiş olduğu uluslararası alanda tanınmış saygın ve ünlü bir iş insanı ve Tomya Teknoloji Anonim Şirketi'nin sahibi olduğunu, ısmarlama ve ucuz yayınların müvekkilin, onuruna ve ticari itibarına yönelik saldırı teşkil ettiğini, haberlerde müvekkilin fotoğrafları kullanılmasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, şüpheli sıfatıyla yer alan müvekkil hakkında "dolandırıcı, nitelikli dolandırıcılık" gibi başlıklar ve metinlerle servis edilmesinin hukuka aykırı olduğunu…

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SİBERGÖZ-8 Operasyonu'nda gözaltına alınan Ece Pulaş tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde bilişim sistemleri kullanılarak yapılan "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik "Sibergöz-8 operasyonları"nda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para şirketi sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş da bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çekilen kişilerin dolandırılmasına ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol hükümleri uygulanarak, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KRİPTO PARA ŞİRKETİ SAHİBİ YAVUZ USTA VE SUNU ECE PULAŞ DA VAR

Bu arada tutuklananlar arasında kripto para firması sahibi Yavuz Usta ve sunucu Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi.

OPERASYONUN DETAYLARI NETLEŞİYOR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çeken zanlıların televizyon kanallarına verdikleri reklamlarla güvenilir izlenimi bırakmaya çalıştıkları belirlenmişti.

'YÜKSEK PARA KAZANMA VAADİ' CAN YAKIYOR

Yüksek miktarlarda para yatırılması halinde daha çok para kazanacakları söylemleriyle mağdurları ikna eden şüphelilerin, yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak vatandaşlara yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdiği anlaşılmıştı.

Zanlıların ayrıca sistemde para giriş çıkışlarını kontrol etmek için "finans" ve "hazine" departmanı da kurduklarını tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Siirt, Erzincan, Muğla, Ankara, Nevşehir, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyalle, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar, 380 avro ele geçirilmişti.