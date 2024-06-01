FETÖ mensupları nasıl polis olduklarını itiraf etti: Maaşlarından “himmet” verdiler

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) giriş sınavlarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan usulsüzlüklere yönelik yürüttükleri soruşturmalar kapsamında örgütün sınav usulsüzlüklerinde kullandığı metotlar tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan titiz çalışmalar neticesinde; 2006 ve 2007 Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarında FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetleri kapsamında sınav usulsüzlüğü organizasyonunda yer alarak terör örgütünün amacı doğrultusunda devleti zarara uğratan, sınava katılan ve kendi imkanları ile büyük çaba ve özveri göstererek çalışan binlerce adayın mağdur edilmesine neden olan, kamu kurum ve kuruluşlarına mensuplarını yerleştirerek örgütün çıkarları doğrultusunda çalışmalarını sağlayan, içerisinde aktif Polis Memurları ve diğer kamu çalışanlarının da yer aldığı, sınavı kazanan veya sınav öncesi soruları örgüt mensuplarına veren şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına aracılık eden, sınav sorularını alarak polis olan toplam 6 şüpheli Ankara merkezli 6 ilde, düzenlenen eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri gerçekleştirildiği ve şüphelilerin ifadelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan aktif polis memuru A.O.'nın ifadesinde; girdiği PMYO sınavdan 1 hafta öncesinde FETÖ'ye ait bir yurtta kendisiyle birlikte lise öğrencisi başka şahıslara örgüt abisi N.Y. tarafından içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına sızdırdıkları örgüt mensuplarınca ele geçirilen soruların bulunduğu ve daha önceki yıllarda çıkmış sorular adı altında birtakım kitapçıklar vererek soru ve cevaplarını ezberlemelerini istediklerini, daha sonrasında girdiği sınavda bu soruların aynısının çıktığı ve aldığı yüksek puanla polis olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan S.Ş. isimli şahsın ise; örgütün üst düzey sorumluları tarafından kendisine verilen kitapçık halindeki PMYO sınav sorularını, sınav öncesi çalışma evi olarak adlandırdıkları evlerde kalan lise öğrencilerine dağıtmak üzere ev sorumlularına verdiğini ve bu şekilde kişilere sorulara çalışarak polis olmalarını sağladıklarını söylediği öğrenildi.

MAAŞLARI "HİMMET" ADI ALTINDA ALINDI

Yürütülen soruşturma sonucunda; Polis Okullarına yerleştirdikleri kişilerin peşini bırakmayan "Emniyet Mahrem Yapılanmasında" yer alan örgüt mensuplarınca "Sınav öncesi verdikleri sorularla polis yaptıkları ve bunun için örgüte minnet duymaları gerektiği" şeklinde telkinlerle temaslarına devam ettikleri öğrencilerin mezun olduktan sonrada yine aynı duygularla "sohbet" adı altında düzenlenen örgüt toplantılarına devam etmeleri sağlanarak, maaşlarından bir bölümünü "himmet" adı altında örgüte çıkar sağlamak amacıyla aldıkları tespit edildi.