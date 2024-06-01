SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya flaş ’uyuşturucu’ operasyonunu duyurdu: 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi: Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında; 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024
4️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
7️⃣1️⃣ Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi❗️
Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/40bCOWUKn0