Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya flaş 'uyuşturucu' operasyonunu duyurdu: 8 şüpheli yakalandı!
Giriş Tarihi: 1.6.2024 08:13

SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya flaş 'uyuşturucu' operasyonunu duyurdu: 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

DHA
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya flaş ’uyuşturucu’ operasyonunu duyurdu: 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi: Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında; 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.

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SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya flaş 'uyuşturucu' operasyonunu duyurdu: 8 şüpheli yakalandı!
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