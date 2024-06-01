SON DAKİKA | Üniversiteli Aslıhan Zengin’i yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi Aslıhan Zengin'i bıçaklayan ve ağır yaralayan şüpheli M.H, polis ekiplerinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmaları sonucunda yakalandı.

Suç odaklarına asla taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

İstanbul'da üniversiteli genç kızın bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: "Görürseniz mutlaka ihbar edin" | Video

NE OLMUŞTU?

Korkunç olay İstanbul Kağıthane'deki Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.