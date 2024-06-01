SON DAKİKA | Üniversiteli Aslıhan Zengin’i yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Kağıthane'de üniversitesi öğrencisi Aslıhan Zengin'i bıçaklayan ve ağır yaralayan şüpheli M.H, polis ekiplerinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmaları sonucunda yakalandı.
Suç odaklarına asla taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
İstanbul'da üniversiteli genç kızın bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: "Görürseniz mutlaka ihbar edin" | Video
NE OLMUŞTU?
Korkunç olay İstanbul Kağıthane'deki Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.
"ABİ KORKUTTUN BENİ" DEDİ BIÇAKLANDI!
Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.
3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.