76 yıllık siyonist zulmü Filistin sergisinde

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Kampı'nda İsrail'in yaptığı 76 yıllık zulmü anlatan fotoğraf ve dijital sergi açıldı. Başkan Erdoğan, Emine Erdoğan ve AK Parti yetkililer sergiyi ziyaret etti. Sergi, Filistin meselesinin istatistiklerle delillerle anlatarak toplumsal hafızayı diri tutmayı amaçlıyor. Emine Erdoğan, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin iradesini her şeyin üstünde tutan AK Parti'nin 22 yıldır hizmet üretme, kalkınma ve ilerlemenin öncülüğünü üstlendiğini ifade etti.