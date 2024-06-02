CHP’li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen CHP'li Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya 41'i kadın, 63'ü erkek toplam 104 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Başkan Yalçınkaya, Bartın Çalışma ve İş Kurumu müdürlüğüne yazdığı yazıda 9 Haziran itibariyle 104 kişiyi işten çıkartacağını ifade etti.Öte yandan Yalçınkaya'nın seçim çalışmaları sırasında fotoğraflarını çeken ve CHP Gençlik Kollarına üye olan bir kişiyi Basın Müdürlüğü'nde, yine CHP'li olan 2 kişiyi Özel Kalem Müdürlüğü'nde olmak üzere toplam 15 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. Emekliliği gelen kişilerin kıdem tazminatlarının yarısının ödendiği, Başkan Yalçınkaya'nın ise Belediyeden 120 Bin TL maaş aldığı belirtildi. CHP'li Kuruçaşile ilçesi Belediye Başkanı Uğur Güneş'in de 9 kişiyi işten çıkardığı öğrenildi.