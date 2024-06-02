CNN Türk muhabirine canlı yayında FETÖ’cü saldırısı

CNN Türk'ün Washington muhabiri Yunus Paksoy, Pensilvanya eyaletinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden canlı yayın yaparken saldırıya uğradı. Saldırgan, Paksoy'un üzerine araba sürdü. Paksoy, saldırgana "Ne yapıyorsun sen? Çıldırdın mı?" diyerek tepki gösterirken araçtan inen saldırgan Paksoy'a fiziki müdahalede bulunup kamerasını ve diğer cihazları yere düşürdü. Bu arada canlı yayının kesildiği görüldü. Saldırının ardından canlı yayına bağlanan Paksoy, "Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. Darp var. Elimde, boynumda çizikler var. Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim yırtıldı. 911'i aradım. 3 adet eyalet polisi geldi. Şikayette bulunacağım" dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunus Paksoy'a yapılan saldırıyı kınadı.