Güven kazanıp vurgun yaptılar! Dolandırıcılar 20 milyonu hesaba indirdi

2022 yılında Mehmet E.'ye ait tıbbi alet ve cihaz satışının yapıldığı, Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'ndeki ofise Berke M. ve Latif Ç. Geldi. Berke M. annesi Nilgin M'nin ve arkadaşı olarak tanıttığı Latif Ç'nin devlet büyüklerine yakın olduğunu belirtip güven kazandı. Berke M. devlet yetkililerinin ünlü bir otomobil firmasından 50 adet araç alacağını, 10 aracın fazla olduğunu ve 3 aracın satıldığını kalan 7 aracı alacak müşteri aradığını söyleyip, Mehmet E'yi ikna etmeye başladı.

21 MİLYON 100 BİN TL'LİK VURGUN

Mehmet E'nin ikna edilmesi sonrası 7 araç için otomobil başına 3 Milyon TL'ye anlaşıldı. Mehmet E. ilk kaparo olarak 100 bin TL iki ayrı işlemde; toplamda 700 bin TL para gönderdi. Aralık 2022-Nisan 2023 tarihinde Latif Ç. Ve Berke M.ye ait iki hesaba 21 Milyon 100 bin TL yatırdı. Araçların belirlenen günlerde teslim edilmediği ve oyalandığını fark edip dolandırıldığını anlayan Mehmet E. karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SÜREKLİ OYALADI"

Mehmet E. ifadesinde araçları alabilmek için peyderpey para göndermeye başladığını, Berke M.'nin kendisine Latif Ç'nin hesabına para göndermesi gerektiğini annesinin bulunduğu konumdan dolayı parayı gönderdiğini, parayı döviz kurundaki hareketlilikten dolayı sabitlemek amacıyla tamamıyla yolladığını kaydetti. Sürekli olarak kendisini oyaladığını ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

"PARAYI YOLLADIĞIM KİŞİLERE ULAŞAMIYORUM"

Şüpheli Berke M., suçlamaları reddederek, daha önceden Mehmet E. ile araç alım satımı yaptıklarını lüks adet 7 araç alması için kendisinin hesabına 21 milyon 100 TL para yolladığını, parayı ilgili kişilere gönderdiğini ve şahıslara ulaşamadığını iddia etti.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip müştekiye güven duygusu oluşturduğu, şahsı ikna ettikleri, menfaat temin ettikleri, ve verdikleri ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. Şüpheli Berke M, Nilgün M. ve Latif Ç. İçin "Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık" "Kişinin kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkisini Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.