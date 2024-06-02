İBB’den büyük vicdansızlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, ittifak ortaklarına yer açmak amacıyla mevcut çalışanlarını mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez de 4. evre kanser hastası olan Zeynep Fulya Güler 'Senin yerine başkası gelecek, yer açmamız lazım' denilerek işinden uzaklaştırıldı. AK Parti döneminde tedavisi için gereken tüm yardımların yapıldığı Güler, CHP'li yönetimin bu vicdansızlığı karşısında şoke oldu. Güler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Kanser hastası ve yalnız bir anne olarak bugüne kadar evladımı tek başıma büyütmek için çabaladım. Yardım olmadan bunu sürdürmem mümkün değil. Bizi böyle kolay gözden çıkarmayın" dedi.