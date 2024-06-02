PKK adına eylem yapan 15 kişi tutuklandı

Adana'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.Terör örgütü PKK adına eylem yapan şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.Evlerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelilerin 21 Mart ve 2 Nisan'da kentte ateş yakarak yol kapatıp, eylemlerde molotofkokteyli ile el yapımı patlayıcı kullandıkları belirlendi.