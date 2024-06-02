Şanlıurfa’da terör operasyonu: 502 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi huzur operasyonu kapsamında 10 ay içeresinde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. PKK/KCK- PYD/YPG yönelik yapılan 167 operasyonda içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 299 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu nedeniyle yapılan 100 operasyon neticesinde 170 şahıs gözaltına alındı. FETÖ/PDY Terör Örgütü ile Mücadelede kapsamında düzenlenen 21 operasyondan 23 şahsa işlem yapıldı.

Ayrıca terörizm ile mücadele kapsamında DEAŞ terör örgütüne düzenlenen 6 operasyon 10 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir ay içinde terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 502 şahıs gözaltına alındı.